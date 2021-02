Candida Giammona muore a 39 anni di parto con il bimbo: «Nessuno ha spiegato al marito cosa stava succedendo» – L’intervista (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Nessun’altra donna dovrà più morire nel giorno più bello della sua vita». A parlare è Alis Alario, cugina di Candida Giammona, la 39enne morta il 30 gennaio nella clinica Candela di Palermo dove si trovava per essere stimolata al parto. Alcune complicazioni, infatti, hanno spinto i medici a ricorrere al cesareo ma, per lei e per il suo bimbo, ormai era troppo tardi. Non c’era più niente da fare. Candida Giammona e il piccolo Leon – così si sarebbe dovuto chiamare il suo secondo figlio – non ce l’hanno fatta. cosa è successo Quello che più sconvolge la famiglia è stato l’atteggiamento della clinica dove «i dottori non hanno detto neanche una parola sull’accaduto». Suo marito, Daniele, e sua madre, Maria, «si trovavano fuori dalla clinica ad ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Nessun’altra donna dovrà più morire nel giorno più bello della sua vita». A parlare è Alis Alario, cugina di, la 39enne morta il 30 gennaio nella clinica Candela di Palermo dove si trovava per essere stimolata al. Alcune complicazioni, infatti, hanno spinto i medici a ricorrere al cesareo ma, per lei e per il suo, ormai era troppo tardi. Non c’era più niente da fare.e il piccolo Leon – così si sarebbe dovuto chiamare il suo secondo figlio – non ce l’hanno fatta.è successo Quello che più sconvolge la famiglia è stato l’atteggiamento della clinica dove «i dottori non hanno detto neanche una parola sull’accaduto». Suo, Daniele, e sua madre, Maria, «si trovavano fuori dalla clinica ad ...

