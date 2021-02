Calciomercato Juventus | stella dalla Premier | ok definitivo

Leggi su inews24

(Di lunedì 1 febbraio 2021). Arrivano i rinforzi dalle big d’Europa, dall’Inghilterra c’è l’ok: sbaragliata la concorrenza Per i tabloid inglesi non c’è dubbio: lapotrebbe affondare il colpo per Emerson Palmieri e portarlo in bianconero. Con l’esonero di Frank Lampard e l’approdo in panchina dei Blues di Thomas Tuchel, le gerarchie in campo sono cambiate e L'articolo proviene da Inews.it.