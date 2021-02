Calciomercato Juve | non solo Torino | Rugani nel mirino del Bologna

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Danieleè finito neldel: il difensore dellantus, attualmente al Rennes, potrebbe fare ritorno in Serie A Danieleè finito neldel. Il difensore classe 1994, passato quest’estate al Rennes, potrebbe presto fare ritorno in Italia e in Serie A. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Si muove dunque la società di Saputo per riportare il centrale di proprietà dellantus in Serie A:era stato accostato prima al Parma e alla Lazio e infine inserito anche in alcuni discorsi con il. Ultime ore frenetiche di. Leggi su Calcionews24.com