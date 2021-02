Bollettino Coronavirus del 1 Febbraio 2021

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In data 1l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dei test che segue il fine settimana, è +0,31% (ieri +0,44%) con 2.560.957 contagiati totali, 2.024.523 dimissioni/guarigioni (+13.975) e 88.845 deceduti (+329); 447.589 infezioni in corso (-6.379). Ricoverati con sintomi +164 (20.260); terapie intensive +37 (2.252) con 145 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 142.419 tamponi totali (ieri 213.364) di cui 75.751 molecolari (ieri 121.819) e 66.668 test rapidi (ieri 91.545) con 48.838 casi testati (ieri 81.590); 7.925 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,56% (ieri 5,27% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 16,22% (ieri 13,79%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.093; Emilia Romagna 1.051; Campania 994; Sicilia 766; Lazio 717; Piemonte 514. In Lombardia curva +0,20% (ieri +0,26%) con 17.151 tamponi ...

Commenta per primo Sono 7.925 i nuovi casi diin Italia (ieri erano stati +11.252). Sale così a 2.560.957 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio della pandemia. I ...Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i nuovi casi diregistrati in Italia, mentre ieri erano stati 11.252 . Diminuiscono i tamponi ... È questo il quadro che emerge daldel ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 1 febbraio. I casi nelle ultime 24 ore sono 7.925 (ieri 11.252) per complessivi 2.560.957 ...Dopo 87 giorni di chiusura oggi, con il ritorno del Lazio in zona gialla, ha riaperto al pubblico anche il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino.