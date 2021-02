Benno ha ascoltato la voce registrata della madre morta ed è rimasto indifferente

(Di martedì 2 febbraio 2021)Neumair, accusato dell’omicidio di suae suo padre, èimpassibile durante l’ascolto di due messaggi vocali. Ecco cosa contenevano. Il caso Neumair si arricchisce di dettagli: infatti, l’accusa ha presentato ai magistrati due messaggi, nel tentativo di avvalorare la tesi che ad uccidere i coniugi di Bolzano per poi far sparire nel nulla i L'articolo proviene da Leggilo.org.

ecirtaeb_ : Ho ascoltato la storia di #Benno e credo proprio che soffra di vigoressia, patologia del perfezionismo fisico che s… -

I dettagli Lo scorso sabato, durante l'udienza per la conferma dell'arresto diNeumair , sono emersi nuovi dettagli. Il giudice avrebbedue audiomessaggi inviati da Laura Perselli ad ...Neumair il figlio della coppia scomparsa a Bolzano lo scorso 4 gennaio, è stato arrestato per il presunto omicidio , eoggi dal giudice. Il 30enne non ha voluto rilasciare ...Lo scorso sabato, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto di Benno, sentiti gli audio in cui Laura Perselli si lamentava del figlio ...Il 30enne accusato di avere ucciso i genitori Peter e Laura si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip. Tutte le news sul giallo di Bolzano ...