Bayside School | Dustin Diamond è morto a 44 anni | le parole del portavoce

HuffPostItalia : È morto Dustin Diamond, star di Bayside School - Corriere : È morto Dustin Diamond, lo Screech delle serie tv di culto negli anni Novanta «Bayside ... - tommasobenocci : RT @MegaNerd__: Ci lascia all’età di 44 anni #DustinDiamond, attore che ha vestito i panni di #ScreechPowers nella serie anni ’90 #BaysideS… - maivenerdi : RT @Corriere: È morto Dustin Diamond, lo Screech delle serie tv di culto negli anni Novanta «Bayside ... - benedettacosmi : @AnonimoQuadraro Pochi giorni fa ho citato in un pezzo/commento proprio Bayside School, ho nominato Zack ma ho pensato anche a 'poppante'. -

Ultime Notizie dalla rete : Bayside School

Dustin Diamond , che ha passato 13 stagioni nei panni del nerd Screech nella sitcom, è morto oggi. Aveva appena 44 anni. Come riportato dall' Hollywood Reporter , Diamond ha perso la battaglia contro il cancro, diagnositicatogli solo 4 settimane fa. Era allo stato 4. ...è morto . L'attore, noto in Italia per aver interpretato 'Screech' nella sitcom americana, aveva 44 anni. Diamond aveva scoperto solo lo scorso mese di essere malato di cancro ai polmoni. Il suo manager, in quella occasione, aveva subito lasciato intendere che le condizioni ...È morto Dustin Diamond, noto per avere interpretato il ruolo di Screech nella serie TV degli anni 90 Bayside School. Aveva 44 anni. L'articolo Morto Dustin Diamond, Screech di Bayside School sembra es ...È scomparso a soli 44 anni l’attore Dustin Diamond, noto al pubblico sin da ragazzo per le sue interpretazioni nei panni di Screech Powers nel famoso telefilm Bayside School. L’attore, da qualche temp ...