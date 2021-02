Banchi a rotelle, Meloni all’attacco: “Azzolina e Arcuri campioni di spreco” (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Il terribile duo Azzolina-Arcuri si conferma campione di spreco e incapacità. In Veneto i presidi degli istituiti scolastici hanno deciso di non utilizzare i ''geniali Banchi a rotelle'' perché c'è il rischio che non siano adatti per i ragazzi soprattutto nella fase di crescita". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Il terribile duosi conferma campione die incapacità. In Veneto i presidi degli istituiti scolastici hanno deciso di non utilizzare i ''geniali'' perché c'è il rischio che non siano adatti per i ragazzi soprattutto nella fase di crescita". L'articolo .

VittorioSgarbi : Corriere della Sera: “Veneto, i banchi a rotelle finiscono in magazzino: «Fanno male alla schiena». Tranne per quel… - matteosalvinimi : Un fiume di soldi pubblici buttati in banchi a rotelle da mal di schiena. Azzolina e Arcuri verranno ricordati come… - Corriere : Veneto, la decisione: i banchi a rotelle finiscono in magazzino. «Fanno male alla schiena» - DibattitoEu : 'Fanno male alla schiena”: i banchi a rotelle della #Azzolina sono già finiti negli scantinati - nuccia20 : RT @d_granuzzo: ..e sono all'oscuro anche dei banchi a rotelle buttati via in Veneto (al momento, poi chissà), delle mascherine pagate tre… -