Atalanta-Lazio, videoanalisi. Quei tanti dettagli che hanno «aiutato» Inzaghi (inclusi gli errori di difesa e Gollini) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ecco qui la videoanalisi di Atalanta-Lazio. Nei cinque video che seguono, il commento generale con la tattica della partita, la prestazione di Gollini, il palo colpito dalla Lazio, gli errori sul gol di Correa, il gol di Pasalic. La tattica … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ecco qui ladi. Nei cinque video che seguono, il commento generale con la tattica della partita, la prestazione di, il palo colpito dalla, glisul gol di Correa, il gol di Pasalic. La tattica …

Atalanta_BC : ?? In campo così! ?? Our line-up to face Lazio! Presented by @Plus500 #AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 1-3 | 83' ? La Lazio allunga nuovamente con Muriqi. ? Muriqi scores for Lazio. #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - SkySport : Atalanta-Lazio, Gasperini: 'Nervosismo a fine gara? Loro con noi perdono spesso....' - e_marzano : RT @ugoal27: il modello Atalanta, quello che a detta di molti ha fatto un mercato giusto per competere: senza Gosens e Hateboer non è la st… - tuttoatalanta : Atalanta-Lazio, la moviola del Corriere dello Sport: 'Lazzari scivola, non è simulazione' -