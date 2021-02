Anticipo di primavera | le previsioni meteo di martedì 2 febbraio

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dimentichiamoci per qualche giorno l’inverno (soprattutto al Centro Sud). Un campo di alta pressione abbraccerà gran parte dell’Italia portando tempo stabile e un netto aumento delle temperature. Sono previste anomalie davvero importanti: in alcune aree del Paese saremo a 6-10 gradi sopra la media del periodo. Sul finire della settimana si avvicinerà una depressione con un peggioramentolimitato probabilmente al Nord.Pericolo valanghe sulle AlpiIl manto nevoso risulta estremamente instabile a causa delle precipitazioni degli ultimi giorni e temperature che risultano superiori alla media di riferimento e che tenderanno ad aumentare ulteriormente Il pericolo valanghe raggiunge il grado 4 su tante località alpine. Una situazione estremamente delicata per tutta la settimana in corso con le temperature in ascesa. Lo zero termico sarà molto elevato.Le ...