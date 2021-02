Alda D’Eusanio stronca l’incontro tra Walter Zenga e Andrea | “Venuto solo per difendersi dagli attacchi social” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Al GF Vip 5traDopo vari annunci fatti dai promo su Canale 5, venerdì sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 c’è stato il tanto atteso incontro trae il primogenito. Padre e figlio non si vedevano da ben 14 anni. Nonostante il momento di patos, il numeroso pubblico non è rimasto convinto, ma nemmeno anche gli altri inquilini della casa di Cinecittà. Subito dopoinfatti, la nuova arrivatahato l’ex portiere dell’Inter: “Non mi è piaciuto. Chi non sa fare il padre non dovrebbe fare figli“. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato l’ex conduttrice di Vite da Copertina. Ad ...