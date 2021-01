Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2021 ore 12:30 (Di domenica 31 gennaio 2021) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2021 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA SI RALLENTA A SACROFANO TRA VIA DALMAZIA E VIA FABBRIZIO QUATTROCCHI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 gennaio 2021)DEL 31 GENNAIOORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAIN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA SI RALLENTA A SACROFANO TRA VIA DALMAZIA E VIA FABBRIZIO QUATTROCCHI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ichatzi : RT @StefanoBrinchi: Via Taranto, Roma! Da lunedì 8 cambi di viabilità per il prosieguo dei cantieri. - MuraLatine : RT @StefanoBrinchi: Via Taranto, Roma! Da lunedì 8 cambi di viabilità per il prosieguo dei cantieri. - TovarishM5S : RT @StefanoBrinchi: Via Taranto, Roma! Da lunedì 8 cambi di viabilità per il prosieguo dei cantieri. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 31 - 01 - 2021 ore 10:30

...e percorrere via della Magliana per tutte le notizie su traffico viabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all'emergenza coronavirus potete consultare il sito Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 01 - 2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2021 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL ...IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA A CAMPAGNANO DI ROMA, ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 ...e percorrere via della Magliana per tutte le notizie su trafficoe trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all'emergenza coronavirus potete consultare il sito...DEL 31 GENNAIO 2021 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL ...IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA A CAMPAGNANO DI, ...