Vanessa Incontrada, scoppia la polemica: "Non è vero, non sei tu" (Di domenica 31 gennaio 2021) Il web si scatena contro Vanessa Incontrada: nella nota pubblicità dello yogurt la pancia che appare non è la sua, che cosa succede? La pubblicità di una famosa marca di yogurt con protagonista Vanessa Incontrada è finita nel centro della polemica, accusata dagli utenti dei social di aver usato una controfigura per mostrare una pancia L'articolo proviene da Leggilo.org.

