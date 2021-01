San Cipriano, Riforniva i propri pullman con il gasolio “agricolo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Riforniva i propri pullman con il gasolio “agricolo”. In cinque anni, evase imposte sui carburanti per 160 mila euro. Nei guai il rappresentante legale di una società per il trasporto turistico di San Cipriano Picentino. Gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno al termine dell’attività di controllo ha sequestrato sette automezzi e circa 5.000 litri di prodotto ancora in azienda. In particolare, gli uomini delle Fiamme Gialle, al termine di una normale attività di controllo presso la sede di una società di trasporto turistico, ubicata a San Cipriano Picentino, hanno individuato un originale sistema di evasione fiscale. Dall’ispezione è emerso che i mezzi utilizzati dall’azienda venivano riforniti con il gasolio “agricolo” che, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 31 gennaio 2021)con il”. In cinque anni, evase imposte sui carburanti per 160 mila euro. Nei guai il rappresentante legale di una società per il trasporto turistico di SanPicentino. Gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno al termine dell’attività di controllo ha sequestrato sette automezzi e circa 5.000 litri di prodotto ancora in azienda. In particolare, gli uomini delle Fiamme Gialle, al termine di una normale attività di controllo presso la sede di una società di trasporto turistico, ubicata a SanPicentino, hanno individuato un originale sistema di evasione fiscale. Dall’ispezione è emerso che i mezzi utilizzati dall’azienda venivano riforniti con il” che, ...

