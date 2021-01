Roma | El Shaarawy | “Entusiasta di poter ricominciare | ripagherò l’affetto dei tifosi”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Stephan Elsi è concesso ai microfoni dei canali ufficiali della, esplicitando grande entusiasmo dopo il ritorno in giallorosso. L’esterno d’attacco italiano ha dichiarato l’importanza di vestire una maglia importante come quella capitolina, palesando le proprie sensazioni positive. “Sono tanto felice, carico,di, di riscrivere un nuovo capitolo con questa maglia. Lami è mancata tanto. È come se non me ne fossi mai andato, ho sentito veramente tantodei, è stato fondamentale. Questo mese ho parlato con Pellegrini, mi ha detto che tutto lo spogliatoio sarebbe stato contento di ritrovarmi. Anche isono felici del mio ritorno, ovviamente dovrò ripagare tutto questo ...

Stasera sarà all'Olimpico per seguire dalla tribuna la sua Roma. Stephan El Shaarawy da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso e già si è allenato a Trigoria.