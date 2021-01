Riecco il Huawei Mate 20 Lite | aggiornamento 10 0 0 273 di dicembre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il team di sviluppo ha preso in carico un nuovodestinato al20, rimasto lontano dai giochi dal mese di settembre. Come riportato da ‘Central‘, l’OEM ha iniziato a rilasciare un nuovo upgrade per il dispositivo, con a bordo le patch di sicurezza di2020, che corregge 1 bug di livello critico e 11 di livello elevati, in modo da proteggere efficacemente il sistema dalle minacce esterne. Il produttore cinese ha mantenuto il20nella sezione degli aggiornamenti trimestrali, il che dimostra che la società lo terrà in considerazione per quanto riguarda la sicurezza, e magari l’innesto di nuove funzionalità. Il device, al momento, esegue EMUI 10.0 con Android 10. Gli utenti in ...