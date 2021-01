Proteste pro-Navalny | oltre 4000 arresti in tutto il Paese

(Di domenica 31 gennaio 2021) Si sono verificatiin tutta la Russia nel corso dellepro-. Lesi devono alla carcerazione del principale oppositore del Cremlino. I sostenitori discendono in piazza anche per manifestare a seguito dello scandalo emerso dalla video-inchiesta della Fondazione Anticorruzione di Aleksej, che ha svelato l’esistenza di una

fattoquotidiano : Proteste pro-Navalny nelle città su tutti gli 11 fusi orari della Russia: più di mille persone fermate - TgLa7 : ++ #Russia, ong: quasi 900 fermi alle #proteste pro-#Navalny ++ - Agenzia_Ansa : Sono più di mille le persone fermate finora dalla polizia in Russia per le proteste contro la detenzione dell'oppos… - Fenrir_6 : RT @Open_gol: Salgono a oltre 2mila i fermi. Gli Usa condannano «l'uso persistente di tattiche brutali contro manifestanti pacifici e giorn… - cafifal : RT @fanpage: Sono oltre tremila i manifestanti russi fermati oggi durante le proteste contro la detenzione dell’oppositore politico Aleksej… -

La polizia russa ha arrestato oltre 4000 persone nelle proteste pro-Navalny. Washington difende Navalny, il Cremlino ribatte.Manifestazioni pro Navalny si sono già svolte nell'estremo est del Paese, nonostante la polizia avesse vietato gli assembramenti. Mosca accusa gli Usa di interferenze. Mosca accusa gli Usa di ...