Pagelle Cittadella-Cremonese 0-1: voti, tabellino, ammonizioni e gol Serie B 2020/2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) Cittadella-Cremonese (1-1) ha arricchito la ventesima giornata della Serie B 2020/2021. Gli ospiti hanno conquistato un punto importante, quantomeno in ottica salvezza, affidandosi a una prodezza di Gaetano, talentino campano proveniente dalla Primavera del Napoli. I padroni di casa hanno fallito l’approccio alla gara, riuscendo però successivamente a recuperare una situazione scomoda di svantaggio. I lombardi hanno pareggiato e allontanato la Reggina, così come la zona playout. I veneti hanno perso un’occasione e devono guardarsi le spalle da Lecce, Pordenone e Venezia, ma devono ringraziare un Donnarumma risolutivo allo scadere. Il tabellino e le nostre Pagelle di Cittadella-Cremonese, posticipo della ventesima giornata della ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021)(1-1) ha arricchito la ventesima giornata della. Gli ospiti hanno conquistato un punto importante, quantomeno in ottica salvezza, affidandosi a una prodezza di Gaetano, talentino campano proveniente dalla Primavera del Napoli. I padroni di casa hanno fallito l’approccio alla gara, riuscendo però successivamente a recuperare una situazione scomoda di svantaggio. I lombardi hanno pareggiato e allontanato la Reggina, così come la zona playout. I veneti hanno perso un’occasione e devono guardarsi le spalle da Lecce, Pordenone e Venezia, ma devono ringraziare un Donnarumma risolutivo allo scadere. Ile le nostredi, posticipo della ventesima giornata della ...

