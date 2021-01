Oxia Planum scolpita dal vento marziano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Acqua e forti vènti hanno modellato le rocce e le dune di sabbia presenti nella regione marziana, dove atterrerà la prossima missione euro-russa Non solo l’acqua, che in passato scorreva copiosa, ha modellato, la regione del pianeta Marte selezionata per questa sua caratteristica come sito di atterraggio della futura missione ExoMars delle… L'articolo Corriere Nazionale.

AGI " Non solo l'acqua, che in passato scorreva copiosa, ha modellato, la regione del pianeta Marte selezionata per questa sua caratteristica come sito di atterraggio della futura missione ExoMars dell'Agenzia Spaziale Europea e Russa. Un nuovo studio su ...Acqua e forti vènti hanno modellato le rocce e le dune di sabbia presenti nella regione marziana Oxia Planum, dove atterrerà la prossima missione euro-russa Non solo l'acqua, che in passato scorreva c ...Un nuovo studio su Oxia Planum, situata in prossimità dell'equatore marziano, dimostra che un cambiamento del regime dei venti, avvenuto negli ultimi tre miliardi di anni della storia del Pianeta ross ...