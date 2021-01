Ore decisive per Sanremo 2021: Amadeus ci ripensa, il CTS ha grandi perplessità (Di domenica 31 gennaio 2021) Sanremo 2021 si farà oppure non si farà? Continuiamo a chiederci, come sia stato possibile arrivare a un mese dalla data scelta per il Festival e rendersi conto che forse, sarebbe il caso di non farlo. E l’unica risposta che ci diamo è che, come successo questa estate, un paio di mesi fa, si pensava che il maledetto covid se ne sarebbe andato. E invece il coronavirus è ancora con noi, con tutte le sue mille varianti che tanto fanno paura. E allora ecco che a un mese dalla edizione 71 del Festival il Comitato Tecnico Scientifico mette sul tavolo della Rai, tutti i dubbi . E il problema, badate bene, non è solo il pubblico. Lo si dice da giorni, che la questione pubblico/figuranti, è solo una delle tante perplessità che affliggono chi deve prendere decisioni importanti. Non a caso, Amadeus, nelle ultime ore ha fatto un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 gennaio 2021)si farà oppure non si farà? Continuiamo a chiederci, come sia stato possibile arrivare a un mese dalla data scelta per il Festival e rendersi conto che forse, sarebbe il caso di non farlo. E l’unica risposta che ci diamo è che, come successo questa estate, un paio di mesi fa, si pensava che il maledetto covid se ne sarebbe andato. E invece il coronavirus è ancora con noi, con tutte le sue mille varianti che tanto fanno paura. E allora ecco che a un mese dalla edizione 71 del Festival il Comitato Tecnico Scientifico mette sul tavolo della Rai, tutti i dubbi . E il problema, badate bene, non è solo il pubblico. Lo si dice da giorni, che la questione pubblico/figuranti, è solo una delle tanteche affliggono chi deve prendere decisioni importanti. Non a caso,, nelle ultime ore ha fatto un ...

