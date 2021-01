Non diamo stampelle al regime di Erdogan (Di domenica 31 gennaio 2021) Il primo accordo commerciale siglato dal Regno Unito appena uscito dall’Unione europea, ha come partner la Turchia: 20 miliardi di euro nei settori manifatturiero, automobilistico e dell’acciaio. Il governo di Londra ha necessità di stringere intese per attutire il contraccolpo della Brexit, calcolato dallo stesso governo in un 4% del Pil nei prossimi cinque anni. Con Ankara è stato rinnovato un accordo preesistente che verrà esteso ai servizi digitali e liberalizzando le politiche su agricoltura e commercio. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 31 gennaio 2021) Il primo accordo commerciale siglato dal Regno Unito appena uscito dall’Unione europea, ha come partner la Turchia: 20 miliardi di euro nei settori manifatturiero, automobilistico e dell’acciaio. Il governo di Londra ha necessità di stringere intese per attutire il contraccolpo della Brexit, calcolato dallo stesso governo in un 4% del Pil nei prossimi cinque anni. Con Ankara è stato rinnovato un accordo preesistente che verrà esteso ai servizi digitali e liberalizzando le politiche su agricoltura e commercio.

