Napoli, Politano: «Fondamentale vincere. Gattuso? Confronto quotidiano»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Parma: le sue dichiarazioni

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Parma.

VITTORIA – «Era Fondamentale vincere oggi, ci aspettano tante partite difficili e ravvicinate. Ora pensiamo a riposarci, poi alla Coppa Italia».

Confronto CON LA SQUADRA – «Ci confrontiamo ogni giorno. Sappiamo quali errori commettiamo, ma cerchiamo di migliorare partita dopo partita».

CONDIZIONE – «Siamo in tanti, il mister ha ampia scelta. Noi cerchiamo di essere tutti pronti».

