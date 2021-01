Morte Maradona | giornale argentino diffonde audio shock del suo medico

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nuove rivelazioni sulladi Diego Armandodel 25 novembre scorso. Il portale“Infobae” ha diffuso degliWhatsapp scambiati tra il dottor Leopoldo Luque,personale dell’ex Pibe de Oro, e altre persone, tra cui Augustina Cosachov, la psichiatra di. I due sono sotto indagine con l’accusa di omicidio colposo. Daglitrapelati viene fuori un atteggiamento singolare, considerato che un loro assistito stava per morire. Glidi cui si parla si riferiscono infatti agli ultimi minuti di vita di. In particolare ne spicca uno in cui Luque dice: “Pare che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e che stia per morire il grassone – avrebbe detto Luque a un contatto che gli chiedeva ...