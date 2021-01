Mina Settembre streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Leggi su tpi

(Di domenica 31 gennaio 2021) Questa sera, domenica 31 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, una dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita.ladiintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladella serie tv, come detto, va in onda stasera, domenica 31 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai ...