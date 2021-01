Lotteria degli scontrini: si parte dal 1° febbraio, ma cambia il calendario delle estrazioni (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo diversi rinvii, sia a causa della pandemia da Covid-19, che per concedere più tempo agli esercenti per procedere all'aggiornamento del software dei registratori di cassa, parte finalmente lunedì 1° febbraio 2021, la Lotteria degli scontrini. In palio premi che vanno da un minimo di cinquemila Euro al superpremio annuale di 5 milioni di Euro. È stato un provvedimento congiunto di Agenzia delle entrate e di Agenzia delle dogane e dei monopoli, a ufficializzare l'avvio di questa Lotteria, a cui potranno partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia, semplicemente mostrando il loro codice Lotteria, prima di procedere al pagamento, con moneta elettronica, dei propri acquisti. cambia il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo diversi rinvii, sia a causa della pandemia da Covid-19, che per concedere più tempo agli esercenti per procedere all'aggiornamento del software dei registratori di cassa,finalmente lunedì 1°2021, la. In palio premi che vanno da un minimo di cinquemila Euro al superpremio annuale di 5 milioni di Euro. È stato un provvedimento congiunto di Agenziaentrate e di Agenziadogane e dei monopoli, a ufficializzare l'avvio di questa, a cui potrannocipare tutti i maggiorenni residenti in Italia, semplicemente mostrando il loro codice, prima di procedere al pagamento, con moneta elettronica, dei propri acquisti.il ...

