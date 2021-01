LIVE Sci alpino, SuperG 31 gennaio in DIRETTA: infortunio Sofia Goggia, cosa è successo (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sci alpino, infortunio Sofia Goggia al ginocchio. Come è caduta e cosa è successo Sofia Goggia CADE SU PISTA TURISTICA: SI TEME PER IL GINOCCHIO CANCELLATO IL SuperG DI GARMISCH: IL NUOVO ORARIO DI DOMANI PROGRAMMA, ORARIO, TV E STREAMING DEL SuperG DI DOMANI LA CRONACA DELLO SLALOM MASCHILE DI CHAMONIX LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DI SCI alpino VIDEO VITTORIA HENRIK KRISTOFFERSEN 13.14 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 13.13 UFFICIALE! Oggi non si può gareggiare, la nebbia è troppo fitta. Il SuperG è spostato a domani, lunedì 1° febbraio. L’orario ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAScial ginocchio. Come è caduta eCADE SU PISTA TURISTICA: SI TEME PER IL GINOCCHIO CANCELLATO ILDI GARMISCH: IL NUOVO ORARIO DI DOMANI PROGRAMMA, ORARIO, TV E STREAMING DELDI DOMANI LA CRONACA DELLO SLALOM MASCHILE DI CHAMONIX LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DI SCIVIDEO VITTORIA HENRIK KRISTOFFERSEN 13.14 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 13.13 UFFICIALE! Oggi non si può gareggiare, la nebbia è troppo fitta. Ilè spostato a domani, lunedì 1° febbraio. L’orario ...

