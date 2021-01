Liga, l’Atletico Madrid continua il suo percorso da rullo compressore. Poker al Cadiz (4-2) (Di domenica 31 gennaio 2021) Non si ferma il percorso da rullo compressore dell’Atletico Madrid, il successo odierno è arrivato in casa del Cadiz per 4-2, ancor più prezioso dopo la sconfitta di ieri del Real Madrid. Per i Colchoneros a segno Luis Suarez (doppietta), Saul e Koke. Con questa vittoria l’Atletico sale a 50 punti, a +10 sul Real Madrid secondo con una partita in più, il Cadiz resta a quota 24. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Non si ferma ildadel, il successo odierno è arrivato in casa delper 4-2, ancor più prezioso dopo la sconfitta di ieri del Real. Per i Colchoneros a segno Luis Suarez (doppietta), Saul e Koke. Con questa vittoriasale a 50 punti, a +10 sul Realsecondo con una partita in più, ilresta a quota 24. Foto: Twitter AtleticoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Suarez, doppietta da record: l'Atletico Madrid a +10 sul Real: L'ex Barcellona tocca quota 14 gol in questa prima p… - lccatt : RT @DottorStrowman2: Mi spezza perché parlano a dicembre Lipsia caduto in bundesliga, Tottenham in premier, l'atletico ha perso la leaders… - SkiNIndoor : RT @DottorStrowman2: Mi spezza perché parlano a dicembre Lipsia caduto in bundesliga, Tottenham in premier, l'atletico ha perso la leaders… - Vivo_e_vegeto : L'Atletico Madrid ha chiuso la Liga con un girone di anticipo. - IagoAndrade14 : @Enzo14105692 @ZZiliani Se ci giochi in verticale li fai a pezzi Se vuoi vincere lo scudetto hai bisogno di almeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga l’Atletico Calcio: Liga, Real Madrid in 10 cede in casa 2-1 al Levante Affaritaliani.it