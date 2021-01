L’errore che quasi tutti commettono quando si mettono a letto. Gli esperti spiegano perchè è sbagliato (Di domenica 31 gennaio 2021) Riposare bene è fondamentale per il nostro corpo. Tuttavia, molto spesso, il sonno ed il riposo vengono sacrificati per altro; alzi la mano chi non è mai rimasto sveglio tutta la notte per finire una serie tv appassionante! Oppure, chi, per godersi un po’ di più la serata dopo il lavoro, finisce per andare a letto presto. L’errore che quasi tutti commettiamo In generale, poi, tutti cerchiamo di recuperare le ore perse in settimana durante il weekend; purtroppo, però, questo è un grosso errore. La scienza, infatti, indica che questo modo di fare ha effetti piuttosto negativi sul nostro corpo, arrivando addirittura a danneggiare il metabolismo. Per dimagrire e dormire bene, quindi, è importante liberarsi dell’idea che è possibile recuperare il sonno perso durante il fine ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 31 gennaio 2021) Riposare bene è fondamentale per il nostro corpo. Tuttavia, molto spesso, il sonno ed il riposo vengono sacrificati per altro; alzi la mano chi non è mai rimasto sveglio tutta la notte per finire una serie tv appassionante! Oppure, chi, per godersi un po’ di più la serata dopo il lavoro, finisce per andare apresto.checommettiamo In generale, poi,cerchiamo di recuperare le ore perse in settimana durante il weekend; purtroppo, però, questo è un grosso errore. La scienza, infatti, indica che questo modo di fare ha effetti piuttosto negativi sul nostro corpo, arrivando addirittura a danneggiare il metabolismo. Per dimagrire e dormire bene, quindi, è importante liberarsi dell’idea che è possibile recuperare il sonno perso durante il fine ...

