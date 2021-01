"La sola ragione per cui è venuto qui". Andrea in lacrime, la terrificante accusa al padre: altra umiliazione per Walter Zenga (Di domenica 31 gennaio 2021) Continua a far parlare e discutere l'ospitata di Walter Zenga al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. L'ex portiere, infatti, venerdì sera ha incontrato il figlio, Andrea Zenga, inquilino nella casa di Cinecittà, dopo le dure accuse rivolte da quest'ultimo nei suoi confronti. Andrea infatti ha detto che Walter è stato un padre assente, anzi inesistente. Parole pesantissime. E il faccia a faccia si è tradotto in un grande gelo: nessun passo avanti, poche possibilità di ricucire. Contro Zenga, per inciso, sono piovute le accuse anche del fratello di Andrea, Nicolò, con quale l'allenatore ha tagliato ogni rapporto. E dopo il faccia a faccia, Andrea ha rincarato la dose contro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Continua a far parlare e discutere l'ospitata dial Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. L'ex portiere, infatti, venerdì sera ha incontrato il figlio,, inquilino nella casa di Cinecittà, dopo le dure accuse rivolte da quest'ultimo nei suoi confronti.infatti ha detto cheè stato unassente, anzi inesistente. Parole pesantissime. E il faccia a faccia si è tradotto in un grande gelo: nessun passo avanti, poche possibilità di ricucire. Contro, per inciso, sono piovute le accuse anche del fratello di, Nicolò, con quale l'allenatore ha tagliato ogni rapporto. E dopo il faccia a faccia,ha rincarato la dose contro il ...

