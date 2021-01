(Di domenica 31 gennaio 2021) In un articolo precedente ho sostenuto che dall’analisi di mercato, soprattutto della volatilità, si può intravedere cosà accadrà in futuro, dal punto di vista economico, politico ed eventi straordinari. Sono stato criticato da molti ben pensanti che non hanno capito il vero senso delle mie parole, confondendo l’analisi grafica che rispecchia principalmente i movimenti di manipolazione degli Istituzionali, con l’analisi dei volumi degli strumenti derivati, che sono due cose totalmente diverse.La manipolazione dei mercati è sempre stata evidente e sostenuto dai giganti di, sostenuti da politiche monetarie passate scellerate principalmente della Federal Reserve, che hanno causato negli ultimi 20 anni, una iperinflazione dei titoli principalmente tecnologici.Anche in Italia nel 2000 abbiamo visto questo fenomeno anomale, quando le start-up ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Roma ancora alla guerra contro regione Lombardia per errori che molto probabilmente la L… - pietro_signor : LA GUERRA CONTRO WALL STREET E’ INIZIATA E NON CI SARA’ DI CERTO UN GAME STOP ! - Database Italia… - paoladeriu : RT @SardegnaG: L'Italia ferma il commercio di #bombe con Arabia Saudita e Yemen, la fabbrica di armi Rwm di Domusnovas annuncia ricorso con… - GeneRossini : RT @SardegnaG: L'Italia ferma il commercio di #bombe con Arabia Saudita e Yemen, la fabbrica di armi Rwm di Domusnovas annuncia ricorso con… - cla__74 : RT @SardegnaG: L'Italia ferma il commercio di #bombe con Arabia Saudita e Yemen, la fabbrica di armi Rwm di Domusnovas annuncia ricorso con… -

Ultime Notizie dalla rete : GUERRA CONTRO

Avvenire

Per il Covid, ricordano in molti, avremo più morti che nella secondamondiale, almeno dei ... Così ora siamo arrivati ad un vero e proprio scontro istituzionale, con i Sindacila Regione. ...Lail Covid è lunga, stiamo vincendo alcune battaglie maquesto nemico invisibile non ci possiamo permettere di distrarsi neanche un attimo. Quindi invito tutti i miei ...Una proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista, a lanciarla con una raccolta di firme il sindaco di Sant’Anna di Stazzema lMaurizio Verona. Se ne è parlato venerdì in un live s ...Squadristi a Bari nel 1922 “Squadrista” è un sostantivo che, negli ultimi decenni, ha assunto un significato negativo, quando non spregiativo. Violento, criminale, antidemocr ...