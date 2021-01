Il veto non cade, Conte ter lontano E se salta? Larghe intese o elezioni (Di domenica 31 gennaio 2021) Confronto aperto sul programma, come ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, l'esploratore di Sergio Mattarella, al termine della seconda giornata di consultazioni tra i partiti dell'ex maggioranza alla Camera. Ma ancora nulla di nuovo sul nome del premier. In sostanza, ad... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 31 gennaio 2021) Confronto aperto sul programma, come ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, l'esploratore di Sergio Mattarella, al termine della seconda giornata di consultazioni tra i partiti dell'ex maggioranza alla Camera. Ma ancora nulla di nuovo sul nome del premier. In sostanza, ad... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : I tempi lunghi, va detto subito, non erano il suo sogno. Più giorni Matteo Renzi avrà a disposizione, più il rischi… - ItaliaViva : Abbiamo detto che non mettiamo alcun veto. E non subiamo veti. Ma non c'è solo Conte. L'attenzione massima è sul pr… - ivanscalfarotto : Scalfarotto: 'Non poniamo un veto su nessuno' - PaoloCaminiti1 : RT @Affaritaliani: Il veto non cade, Conte ter lontano E se salta? Larghe intese o elezioni - Affaritaliani : Il veto non cade, Conte ter lontano E se salta? Larghe intese o elezioni -