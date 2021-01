Il Commissario Riccardi su Rai 1 il secondo episodio lunedì 1 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale nuovo episodio stasera lunedì 1 febbraio, la trama Dopo l’ottimo risultato della prima puntata Il Commissario Ricciardi prosegue con un nuovo episodio lunedì 1 febbraio su Rai 1 anche in streaming su RaiPlay dove sarà anche on demand. La fiction è composta in tutto da 6 episodi da 100 minuti tratti dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi) con Lino Guanciale protagonista. Prodotta da Rai Fiction e Clemart srl, Massimo Martino e Gabriella Buontempo, con la regia di Alessandro D’Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff, la serie unisce il fascino del noir con il melò e aspetti del mystery, in ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 1 febbraio 2021) IlRicciardi con Lino Guanciale nuovostasera, la trama Dopo l’ottimo risultato della prima puntata IlRicciardi prosegue con un nuovosu Rai 1 anche in streaming su RaiPlay dove sarà anche on demand. La fiction è composta in tutto da 6 episodi da 100 minuti tratti dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi) con Lino Guanciale protagonista. Prodotta da Rai Fiction e Clemart srl, Massimo Martino e Gabriella Buontempo, con la regia di Alessandro D’Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff, la serie unisce il fascino del noir con il melò e aspetti del mystery, in ...

Riccardi_FVG : ????Appena iniziata la videoconferenza con il pres. @M_Fedriga, i Ministri @robersperanza e @F_Boccia, insieme al com… - Francesco_Morra : A me è piaciuta la prima puntata della fiction del Commissario Riccardi - infoitcultura : Stasera in tv, oggi 25 gennaio 2021: Il Commissario Riccardi e Grande Fratello Vip - Anita15901213 : @LinoGuanciale Ieri nel commissario Riccardi ho notato molta attenzione nelle indagini cercando molti indizii - muzza1966 : @LinoGuanciale Ti sei fregato con le tue stesse mani: da oggi finirai di essere Lino e sarai per sempre il Commissa… -