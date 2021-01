sportli26181512 : Gasp punge: 'Nervosismo nel finale? La Lazio ha perso tante volte contro di noi...': Gasp punge: 'Nervosismo nel fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasp punge

La Gazzetta dello Sport

Gasperini ha analizzato la sconfitta al Gewiss Stadium contro la Lazio : "Il gol iniziale ha cambiato la partita e permesso alla Lazio di giocare come meglio poteva - ha detto a Sky - . Ma non sono ...prosegue nel progetto intrapreso in Europa con un assetto meno sbilanciato in avanti e forse ... La Fiorentinauna volta sola, invece, ma lo fa con grande pericolosità, grazie ad una bordata ...Il tecnico dell'Atalanta dopo il pareggio nel recupero contro la formazione di Gotti punge i rossoneri per il calendario a suo avviso più favorevole in vista della partita di sabato ...Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta il numero di calci di rigore concessi al Milan dall'inizio del campionato: 12 in 18 partite ...