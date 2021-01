Discariche abusive, il Comune spende 25mila euro l'anno per rimuovere i rifiuti ingombranti (Di domenica 31 gennaio 2021) ANCONA - In dieci anni quasi 250.000 euro. Tanto ha speso il Comune di Ancona per la rimozione dei cosiddetti rifiuti ingombranti, tra le vie del centro e la periferia. Le Discariche abusive hanno un ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 31 gennaio 2021) ANCONA - In dieci anni quasi 250.000. Tanto ha speso ildi Ancona per la rimozione dei cosiddetti, tra le vie del centro e la periferia. Leun ...

GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Emergenza discariche abusive a Catania, in arrivo 10 nuove telecamere video sorveglianza - FrignanoNews : Frignano: 5 Discariche abusive trovate nei terreni di proprietà di famiglie frignanesi ma non solo - Ezio36640283 : @LegaSalvini Dei doveri di non rubare, di pagare i servizi, di non occupare illegittimamente edifici e creare discariche abusive no vero? - MobilitaCT : Discariche abusive a Catania, installate telecamere per multare i responsabili - TeleradioNews : Sequestro di due discariche abusive a San Felice a Cancello al parco Regionale del Partenio -

Ultime Notizie dalla rete : Discariche abusive Discariche abusive, il Comune spende 25mila euro l'anno per rimuovere i rifiuti ingombranti

ANCONA - In dieci anni quasi 250.000 euro. Tanto ha speso il comune di Ancona per la rimozione dei cosiddetti rifiuti ingombranti, tra le vie del centro e la periferia. Le discariche abusive hanno un costo extra non indifferente per l'intera comunità, non essendo contemplata la loro rimozione nei servisi in convenzione tra il comune di Ancona e Anconambiente . Un ...

Sequestrate due discariche abusive in un'area protetta

Sequestrate due discariche abusive nell'area protetta del Parco Regionale del Partenio, nel Comune di San Felice a Cancello a seguito di una denuncia della senatrice Vilma Moronese. 'Abbiamo effettuato un sopralluogo ...

Discariche abusive, il Comune spende 25mila euro l’anno per rimuovere i rifiuti ingombranti Corriere Adriatico Discarica abusiva e pericolosa "Eternit abbandonato in strada"

Sacchi neri di rifiuti e grossi lastroni ondulati di cemento-amianto sono stati scaricati dai nella vegetazione a margine di via Madonna di Gavasseto, alla Fossa, una zona verde pregiata, non lontana ...

Le guardie ecologiche ripuliscono il Roccolo

Troppe discariche abusive all’interno del parco del Roccolo e si passa alla raccolta nell’estesa area verde. In questi giorni sono entrate in azione le guardie ecologiche volontarie per individuare i ...

ANCONA - In dieci anni quasi 250.000 euro. Tanto ha speso il comune di Ancona per la rimozione dei cosiddetti rifiuti ingombranti, tra le vie del centro e la periferia. Lehanno un costo extra non indifferente per l'intera comunità, non essendo contemplata la loro rimozione nei servisi in convenzione tra il comune di Ancona e Anconambiente . Un ...Sequestrate duenell'area protetta del Parco Regionale del Partenio, nel Comune di San Felice a Cancello a seguito di una denuncia della senatrice Vilma Moronese. 'Abbiamo effettuato un sopralluogo ...Sacchi neri di rifiuti e grossi lastroni ondulati di cemento-amianto sono stati scaricati dai nella vegetazione a margine di via Madonna di Gavasseto, alla Fossa, una zona verde pregiata, non lontana ...Troppe discariche abusive all’interno del parco del Roccolo e si passa alla raccolta nell’estesa area verde. In questi giorni sono entrate in azione le guardie ecologiche volontarie per individuare i ...