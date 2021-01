Di Francesco: “Oggi sono due punti persi. E’ mancata malizia nel finale” (Di domenica 31 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: “Non è facile analizzare una partita del genere, dopo una prestazione giusta per interpretazione e determinata. La grande compattezza che abbiamo dimostrato in gara è ottima, abbiamo creato delle occasioni. Ci è mancata un po’ di malizia e furbizia nel finale, è un vero peccato perché pregustavo tre punti fondamentali. Oggi sono due punti persi”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: “Non è facile analizzare una partita del genere, dopo una prestazione giusta per interpretazione e determinata. La grande compattezza che abbiamo dimostrato in gara è ottima, abbiamo creato delle occasioni. Ci èun po’ die furbizia nel, è un vero peccato perché pregustavo trefondamentali.due”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

