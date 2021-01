Crotone Genoa 0-2 LIVE | raddoppio immediato di Czyborra

(Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 Fischio d’inizio – si gioca 2? Pressing del– Pressione subito altissima del, i calciatori di Stroppa attaccano alti i portatori di palla del. Partita sicuramente di grande importanza soprattutto per la squadra di casa. 7? Punizione di Messias – Calcia l’attaccante del: traiettoria centrale e potente che termina però direttamente tra le braccia di ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - sportface2016 : #CrotoneGenoa, che gol di #Czyborra: sinistro al volo, #Ballardini show VIDEO - MassyGrifo : Crotone-Genoa 0-2 (Destro, Czyborra). Concretezza e sul campo c'è testa ed energia. D'accordo che il Crotone non è… - GiovanniWilhel5 : RT @OfficialDuivel: Il Crotone ha già mollato con il Genoa, abbiamo capito con chi farà la partita della vita - federicogemmo : RT @OfficialDuivel: Il Crotone ha già mollato con il Genoa, abbiamo capito con chi farà la partita della vita -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Genoa

DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): Fase di studio allo Scida tra. Abbiamo da poco superato i primi cinque minuti della diretta e il risultato live è ancora fermo sullo 0 - 0 . Pochi ...Scamacca non è stato convocato dalper il match die questo è più di un indizio della sua imminente partenza. Resta però in rebus. Comunque una prima punta al Grifone arrivera.Ancora Mattia Destro, sempre Mattia Destro. Nel match tra Crotone e Genoa, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, l’attaccante ex Roma, Milan e Bologna, non perdona e ...In Serie A sfida di alta classifica a Bergamo, il Sassuolo vuole tornare a vincere. Il Crotone cerca punti importanti in ottica salvezza ...