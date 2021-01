Crisi di Governo, Roberto Fico secondo turno di consultazioni: ipotesi incontro collegiale (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato a Roberto Fico, Presidente della Camera, il mandato esplorativo per verificare la presenza di una maggioranza, composta dalle forze che sostenevano il Governo precedente, in Parlamento. Il Presidente della Camera avrà tempo fino al prossimo martedì 2 febbraio 2021 per trovare una soluzione concreta alla Crisi di Governo, avviata da Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Mattarella ha affidato proprio a lui il mandato esplorativo perché il M5s si è detto favorevole ad un nuovo dialogo con Renzi e tutto ciò porterebbe alla possibilità di far nascere un Conte Ter. Ieri, 30 Gennaio 2021, si è concluso il primo giorno di consultazioni a Montecitorio, durante il quale Fico ha incontrato le delegazioni dei partiti ... Leggi su urbanpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato a, Presidente della Camera, il mandato esplorativo per verificare la presenza di una maggioranza, composta dalle forze che sostenevano ilprecedente, in Parlamento. Il Presidente della Camera avrà tempo fino al prossimo martedì 2 febbraio 2021 per trovare una soluzione concreta alladi, avviata da Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Mattarella ha affidato proprio a lui il mandato esplorativo perché il M5s si è detto favorevole ad un nuovo dialogo con Renzi e tutto ciò porterebbe alla possibilità di far nascere un Conte Ter. Ieri, 30 Gennaio 2021, si è concluso il primo giorno dia Montecitorio, durante il qualeha incontrato le delegazioni dei partiti ...

