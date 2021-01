Coronavirus, i dati – 11.252 nuovi contagi con 85mila test in meno rispetto a ieri: risale il tasso di positività. 237 i decessi (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati accertati nel nostro Paese 11.252 nuovi casi di Coronavirus su 213.364 tamponi (compresi i test antigenici). I contagi sono in lieve calo rispetto a ieri, ma c’è stata una forte riduzione dei test (passati da 298mila a 213mila). Di conseguenza il tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi accertati e tamponi effettuati, passa dal 4,2% al 5,27%. 237 le vittime. All’interno degli ospedali, invece, dopo giorni di forte calo dei ricoveri, la situazione resta pressoché stabile: i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 20.096 (-2), mentre quelli in terapia intensiva sono in totale 2.215 (-3). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati accertati nel nostro Paese 11.252casi disu 213.364 tamponi (compresi iantigenici). Isono in lieve calo, ma c’è stata una forte riduzione dei(passati da 298mila a 213mila). Di conseguenza ildi, cioè il rapporto tra positivi accertati e tamponi effettuati, passa dal 4,2% al 5,27%. 237 le vittime. All’interno degli ospedali, invece, dopo giorni di forte calo dei ricoveri, la situazione resta pressoché stabile: i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 20.096 (-2), mentre quelli in terapia intensiva sono in totale 2.215 (-3). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - RegLombardia : #LNews #lombardiazonagialla La vicepresidente Letizia Moratti: 'I dati riguardanti la Lombardia erano chiari e ben… - fattoquotidiano : Coronavirus, di nuovo in tilt il flusso di dati dalla Regione Lombardia ai sindaci: “Errore sui guariti”. Poi il pr… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Un morto in Trentino nelle ultime 24 ore: si tratta di una persona ultraottantenne deceduta in ospedale. Sui 2.502 tamp… - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio ott… -