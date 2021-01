Coronavirus | crescono i casi di suicidio tra i giovani

losservcom : Bollettino della regione #Toscana ??i nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. ??I… - NapoliToday : #Cronaca Covid, crescono i positivi a Napoli: ancora quattro decessi - NewSicilia : +++ Bollettino #Covid #Italia, ecco i dati relativi alla giornata di oggi +++ #Newsicilia - infoitinterno : Coronavirus oggi in Toscana: crescono i casi, +620 positivi. Ci sono 16 morti - infoitinterno : Coronavirus, in Puglia 1.233 casi e 30 decessi: calano i positivi ma i ricoverati crescono ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescono

http://www.ciavula.it/

In Toscana sono 134.456 i casi di positività al, 510 in più rispetto a ieri (507 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido ... I guaritidello 0,3% e raggiungono quota 121.In Toscana sono 134.456 i casi di positività al, 510 in più rispetto a ieri (507 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido ... I guaritidello 0,3% e raggiungono quota ...In 1685 hanno ricevuto la seconda dose. Ieri altri 56 contagi, ma i ricoveri tengono LIVORNO. A gennaio un livornese ogni 147 si è contagiato di Covid. Nessuna città in Toscana ha avuto una performanc ...In Toscana sono 134.456 i casi di positività al Coronavirus, 510 in più rispetto a ieri (507 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico) ...