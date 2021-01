Coronavirus, 237 vittime in 24 ore. I guariti e i dimessi sfondano il tetto dei 2 milioni (Di domenica 31 gennaio 2021) Il bollettino del 31 gennaio Oggi 31 gennaio sono 237 i decessi da Coronavirus, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle vittime in Italia sale a 88.516. Ieri i decessi erano stati 421, il giorno prima 477. I ricoverati oggi sono 20.096 (ieri 20.098, -2) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 2.215 pazienti (ieri 2.218, -3). Il numero di ingressi giornalieri in rianimazione è di 97, ieri 132, il giorno prima 148. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati +11.252 casi, ieri +12.715. I casi totali sono 2.553.032, le persone in isolamento domiciliare 431.657 (-9.379) mentre gli attualmente positivi 453.968 (-9.384) e i dimessi e guariti 2.010.548 (+20.396). +213.364 è il numero di tamponi effettuati nell’ultima giornata contro i +298.010 di ieri e i ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Il bollettino del 31 gennaio Oggi 31 gennaio sono 237 i decessi da, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dellein Italia sale a 88.516. Ieri i decessi erano stati 421, il giorno prima 477. I ricoverati oggi sono 20.096 (ieri 20.098, -2) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 2.215 pazienti (ieri 2.218, -3). Il numero di ingressi giornalieri in rianimazione è di 97, ieri 132, il giorno prima 148. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati +11.252 casi, ieri +12.715. I casi totali sono 2.553.032, le persone in isolamento domiciliare 431.657 (-9.379) mentre gli attualmente positivi 453.968 (-9.384) e i2.010.548 (+20.396). +213.364 è il numero di tamponi effettuati nell’ultima giornata contro i +298.010 di ieri e i ...

