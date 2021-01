Colori Regioni Italiane dal 1 Febbraio 2021: la mappa aggiornata (Di domenica 31 gennaio 2021) La situazione Coronavirus in Italia torna sotto controllo: spariscono le zone rosse dalla mappa: i Colori delle Regioni a partire dal 1 Febbraio 2021. Le Regioni Italiane considerate in zona rossa fino alla fine di Gennaio potranno tirare un sospiro di sollievo a partire da domani 1 Febbraio 2021, giorno in cui decorreranno le misure del decreto precedente, quello con cui si imponeva L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 31 gennaio 2021) La situazione Coronavirus in Italia torna sotto controllo: spariscono le zone rosse dalla: idellea partire dal 1. Leconsiderate in zona rossa fino alla fine di Gennaio potranno tirare un sospiro di sollievo a partire da domani 1, giorno in cui decorreranno le misure del decreto precedente, quello con cui si imponeva L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fattoquotidiano : Dopo la decisione del ministero della Salute di far slittare in zona gialla quasi tutte le Regioni in tanti si sono… - Corriere : Coronavirus, Lombardia e Lazio in zona gialla: da domani i nuovi colori delle regioni - paoloigna1 : RT @Antonio_Caramia: @valy_s @ScuolaNoCovid @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @matteograndi @paoloigna1 @antonioripa @tancredipalme… - Antonio_Caramia : @valy_s @ScuolaNoCovid @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @matteograndi @paoloigna1 @antonioripa… - infoitinterno : Colori regioni, da lunedì nessuno in zona rossa. Ecco cosa cambia -