Chi è e perché è stato giustiziato Lai Xiaomin (Di domenica 31 gennaio 2021) Le immagini del suo appartamento pieno di soldi, mostrate dalla TV di stato nel gennaio 2020, hanno sconvolto la Cina. Una stanza di uno dei suoi tanti appartamenti era zeppa di banconote, per un valore di 200 milioni di yuan (circa 25 milioni di euro) e del peso di 3 tonnellate. Tutto frutto di una lunga serie di tangenti che hanno permesso a Lai Xiaomin, ex banchiere e alto funzionario del Partito Comunista Cinese, di accumulare illegalmente una fortuna di 277 milioni di dollari. Lai Xiaomin giustiziato: la condanna del tribunale Caduto in disgrazia già nel 2018, quando era stato finito sotto inchiesta dalla “Commissione centrale per l’ispezione disciplinare” del partito comunista, Lai Xioamin è stato condannato dal tribunale di stato per bigamia e corruzione. ... Leggi su quifinanza (Di domenica 31 gennaio 2021) Le immagini del suo appartamento pieno di soldi, mostrate dalla TV dinel gennaio 2020, hanno sconvolto la Cina. Una stanza di uno dei suoi tanti appartamenti era zeppa di banconote, per un valore di 200 milioni di yuan (circa 25 milioni di euro) e del peso di 3 tonnellate. Tutto frutto di una lunga serie di tangenti che hanno permesso a Lai, ex banchiere e alto funzionario del Partito Comunista Cinese, di accumulare illegalmente una fortuna di 277 milioni di dollari. Lai: la condanna del tribunale Caduto in disgrazia già nel 2018, quando erafinito sotto inchiesta dalla “Commissione centrale per l’ispezione disciplinare” del partito comunista, Lai Xioamin ècondannato dal tribunale diper bigamia e corruzione. ...

reportrai3 : #SigfridoRanucci ieri sera a #TitoloV su @RaiTre «Anche chi si vaccina deve utilizzare la mascherina e rispettare i… - Adnkronos : #Covid, #Silvestri: 'Chi ha frenato #monoclonali in Italia dica perché' - SalernoSal : Consiglio non richiesto per la settimana che si apre: darsi tutti una calmata. Perché la storia di questi anni rise… - mrtrevi : RT @bravimabasta: Togliere il Reddito di Cittadinanza perché ne fruiscono anche degli usurpatori sarebbe come chiudere gli ospedali perché… - RENATOBEATI86CR : ....chi i bambini degli altri !? ..al ristorante più della metà sono famiglie con bambini...e lasciamo stare le piz… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi perché Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

È una tappa imperdibile per chi visita Cracovia o Katowice (anche meglio perché è più vicina), in Polonia. Cracovia è una bellissima città, che vale assolutamente la pena vedere anche solo per un ...

Gattuso, sfogo in tv: 'De Laurentiis? Sono deluso'

... perché in questo momento Petagna" . "Deluso, a mio agio solo con la squadra" Il tecnico azzurro ... Ne ho sentite di tutti i colori , da chi dice che sto male e non posso più allenare a chi sostiene che ...

Lombardia in zona gialla, Fontana: «Perché non domenica ma lunedì?» Corriere della Sera È una tappa imperdibile pervisita Cracovia o Katowice (anche meglioè più vicina), in Polonia. Cracovia è una bellissima città, che vale assolutamente la pena vedere anche solo per un ......in questo momento Petagna" . "Deluso, a mio agio solo con la squadra" Il tecnico azzurro ... Ne ho sentite di tutti i colori , dadice che sto male e non posso più allenare asostiene che ...