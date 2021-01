CEV Champions League femminile 2021 | Imoco imbattuta e quarti assicurati

(Di domenica 31 gennaio 2021) L’A. CarraroVolley Conegliano chiude nel migliore dei modi la Pool B della CEV2020/. Le Pantere infatti comandano il girone a punteggio pieno, con un solo set concesso alle avversarie. Nelle due “mini-bolle”, previste dalla nuova formula adottata dalla CEV e valide per gli ottavi di finale, la formazione di Santarelli ha ottenuto una vittoria per 3-1 e cinque in tre set. Dominio totale di Conegliano, che è certa del passaggio aidi finale ed ora attende di scoprire la prossima avversaria. CEV: Conegliano a punteggio pieno nella Pool B L’A. CarraroVolley Conegliano chiude al primo posto la Pool B della fase a gironi della...

Dopo le vittorie firmate inCup contro il Bekescsaba e lo Zok Ub, fondamentali per accaparrarsi ... La squadra di Santarelli ha disputato tre match diLeague a Nantes battendo le padrone ...La formula AllaLeague Volley 2021 partecipano 20 squadre, divise in 5 Pool: 17 hanno ottenuto l'accesso diretto alla fase a gironi, gli altri 3 posti sono stati assegnati alle ...L’A. Carraro Imoco Volley Conegliano chiude nel migliore dei modi la Pool B della CEV Champions League femminile 2020/2021. Le Pantere infatti comandano il girone a punteggio pieno, con un solo set ...VOLLEY A1 FEMMINILECONEGLIANO L'ultimo sforzo prima di un riposo meritatissimo, a maggior ragione dopo il viaggio della speranza sostenuto ieri per tornare in Italia da Nantes. Il tour de ...