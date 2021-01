Catania, Raffaele: “Situazione difficile ma oggi abbiamo vinto con determinazione. Siamo sulla strada giusta” (Di domenica 31 gennaio 2021) L'allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monopoli: "oggi è stata una partita dura, non solo sul campo ma anche nella preparazione. Avevamo perso un po' di certezze, nelle ultime ore sono arrivati Di Piazza e Golfo e ho dovuto schierarli subito. Avevo chiesto ai ragazzi di sopperire alla Situazione difficile, abbiamo sofferto qualcosa nel primo tempo perchè non trovavamo le misure, la partita è stata comunque equilibrata. Va apprezzata la grande determinazione di questi ragazzi, i nuovi acquisti adesso ci aiuteranno. Siamo una squadra diversa anche mentalmente e stiamo percorrendo la strada giusta. Adesso questa partita va messa nell'album dei ricordi e ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) L'allenatore delGiuseppeha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monopoli: "è stata una partita dura, non solo sul campo ma anche nella preparazione. Avevamo perso un po' di certezze, nelle ultime ore sono arrivati Di Piazza e Golfo e ho dovuto schierarli subito. Avevo chiesto ai ragazzi di sopperire allasofferto qualcosa nel primo tempo perchè non trovavamo le misure, la partita è stata comunque equilibrata. Va apprezzata la grandedi questi ragazzi, i nuovi acquisti adesso ci aiuteranno.una squadra diversa anche mentalmente e stiamo percorrendo la. Adesso questa partita va messa nell'album dei ricordi e ...

