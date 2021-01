Cashback rimborsi a rischio: l’incubo che vivranno in molti (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle ultime giornate, complice la crisi di Governo molte voci si sono succedute in merito all’esito dell’iniziativa. L’iniziativa che era tanto piaciuta ai cittadini, rischia di tramutarsi in una enorme beffa. Conosciamo tutti i termini di quella che è stata una sorta di mini rivoluzione nella gestione dei pagamenti attraverso carte di credito o bancomat. La possibilità di recuperare una percentuale sugli acquisti effettuati, al raggiungimento di un numero prestabilito di operazioni. Iniziativa che a conti fatti andava bene a tutti. Al commerciante, ristoratore o chiunque altro, allo Stato ed ovviamente al consumatore finale. A questo punto però la situazione sembra essere mutata, e si vocifera di un rischio, nemmeno troppo remoto che alla fine gli unici a non sorridere possano essere proprio i cittadini. Una beffa enorme per chi aveva puntato ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle ultime giornate, complice la crisi di Governo molte voci si sono succedute in merito all’esito dell’iniziativa. L’iniziativa che era tanto piaciuta ai cittadini, rischia di tramutarsi in una enorme beffa. Conosciamo tutti i termini di quella che è stata una sorta di mini rivoluzione nella gestione dei pagamenti attraverso carte di credito o bancomat. La possibilità di recuperare una percentuale sugli acquisti effettuati, al raggiungimento di un numero prestabilito di operazioni. Iniziativa che a conti fatti andava bene a tutti. Al commerciante, ristoratore o chiunque altro, allo Stato ed ovviamente al consumatore finale. A questo punto però la situazione sembra essere mutata, e si vocifera di un, nemmeno troppo remoto che alla fine gli unici a non sorridere possano essere proprio i cittadini. Una beffa enorme per chi aveva puntato ...

