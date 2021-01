Calciomercato, poche ore al gong: Khedira lascia la Juve. Le ultime mosse di Genoa, Atalanta e Torino (Di domenica 31 gennaio 2021) Penultimo giorno di Calciomercato, domani si chiude la sessione che ha regalato poco spettacolo, gli affari si sono limitati al minimo a causa della pandemia da Coronavirus. I club continuano comunque a rimanere alla finestra e non sono da escludere delle sorprese nelle ultime ore di trattative. JuveNTUS – E’ finita l’esperienza italiana del centrocampista Khedira. Il calciatore non rientrava più da tempo nei piani del club bianconero. Accordo raggiunto con l’Hertha Berlino, in giornata le visite mediche e poi la firma del nuovo contratto. Atalanta – E’ arrivata la fumata bianca per Viktor Kovalenko. Il calciatore è atteso in giornata a Bergamo, il club nerazzurro ha pagato un indennizzo allo Shakhtar Donetsk. Chi è Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese pronto per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 gennaio 2021) Penultimo giorno di, domani si chiude la sessione che ha regalato poco spettacolo, gli affari si sono limitati al minimo a causa della pandemia da Coronavirus. I club continuano comunque a rimanere alla finestra e non sono da escludere delle sorprese nelleore di trattative.NTUS – E’ finita l’esperienza italiana del centrocampista. Il calciatore non rientrava più da tempo nei piani del club bianconero. Accordo raggiunto con l’Hertha Berlino, in giornata le visite mediche e poi la firma del nuovo contratto.– E’ arrivata la fumata bianca per Viktor Kovalenko. Il calciatore è atteso in giornata a Bergamo, il club nerazzurro ha pagato un indennizzo allo Shakhtar Donetsk. Chi è Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese pronto per il ...

