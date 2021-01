Calciomercato Juventus | l’agente di Fagioli | “Deciso il suo futuro”

(Di domenica 31 gennaio 2021) A margine della vittoria ottenuta ieri sul campo della Sampdoria, in casasi studiano diverse opportunità di mercato realizzabili durante questo ultimo giorno e mezzo della finestra di riparazione. Per il momento, difficilmente i bianconeri forzeranno la chiusura di alcune potenziali trattative, ma fino a domani sera non si può escludere niente. LEGGI ANCHE:, sondati due giovani attaccanti: secco "no" In questi giorni si è vociferato molto riguardo un possibile ingaggio di Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma più passa il tempo e meno probabile è il suo sbarco a Torino. A proposito di tale operazione, laavrebbe anche pensato di inserire all’interno della trattativa anche il cartellino di Nicolò, talentuoso centrocampista classe 2001 che tanto bene ha ...

Con buona pace di Sassuolo eche a quel punto dovranno attendere la prossima estate per formalizzare un'operazione che pareva già sul punto di definirsi.Commenta per primo Sarà ancora in Francia il futuro di Daniele Rugani . Il difensore di proprietà dellae in prestito al Rennes, nonostante una prima parte di stagione complicata anche a causa di diversi stop fisici, ha deciso di volevo continuare l'avventura in Ligue 1 per riscattarsi e ...C'è anche la Juventus tra le squadre interessate a Damsgaard della Sampdoria, secondo quello che riportano le ultime voci di calciomercato ...Archiviata la pratica Sampdoria, la Juventus è già concentrata sul prossimo impegno, ovvero l’andata delle semifinali di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte. Tuttavia, c’è da pensa ...