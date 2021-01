Berlusconi | ' Noi leali | ma non ci facciamo dettare la linea'

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dal centrodestra il leader di FI invoca un esecutivo di alto profilo che riunisca tutte le forze migliori del paese. La Meloni rilancia intanto la scelta del voto come soluzione più responsabile per ...

... cheriteniamo particolarmente soddisfacente - ha dichiarato il senatore Gianclaudio Bressa, ... in passato una delle più strette collaboratrici di Silvio, che fa parte anche della ...Dal centrodestra il leader di FI invoca un esecutivo di alto profilo che riunisca tutte le forze migliori del paese. La Meloni rilancia intanto la scelta del voto come soluzione più responsabile per ...L'ex premier: con Salvini e Meloni rispetto reciproco. Io fedele a loro per andare al Quirinale? Ipotesi irrispettosa. Renzi dice spesso cose giste, ma tutto dipende dalle scelte che farà ...Il padrone di Forza Italia parla della crisi. Attacca la maggioranza ma cerca di non farsi inghiottire da Salvini e Meloni ...