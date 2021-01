Atalanta, non è sempre festa: al Gewiss Stadium stavolta passa la Lazio 3-1 (Di domenica 31 gennaio 2021) Non è sempre festa nemmeno per l’Atalanta di Gasperini, che dopo quattordici risultati ultimi consecutivi ritrova il sapore della sconfitta. Lo fa in uno scontro diretto che rende ancor più difficile da digerire il ko, contro la Lazio battuta quattro giorni prima nel quarto di finale di Coppa Italia. Mercoledì s’era vista tutta un’altra Atalanta. Più viva, più pericolosa, più concreta. Quella di domenica, invece, è stata solo lontana parente della vera Dea. Merito anche di Simone Inzaghi e della sua Lazio, che hanno saputo incastrare i vari Zapata, Ilicic e Miranchuk con costanti raddoppi di marcatura che li hanno resi docili come non li avevamo mai visti prima. E colpa anche delle assenze, pesantissime, di Gosens, Hateboer e Romero, tre titolarissimi dai quali la miglior ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) Non ènemmeno per l’di Gasperini, che dopo quattordici risultati ultimi consecutivi ritrova il sapore della sconfitta. Lo fa in uno scontro diretto che rende ancor più difficile da digerire il ko, contro labattuta quattro giorni prima nel quarto di finale di Coppa Italia. Mercoledì s’era vista tutta un’altra. Più viva, più pericolosa, più concreta. Quella di domenica, invece, è stata solo lontana parente della vera Dea. Merito anche di Simone Inzaghi e della sua, che hanno saputo incastrare i vari Zapata, Ilicic e Miranchuk con costanti raddoppi di marcatura che li hanno resi docili come non li avevamo mai visti prima. E colpa anche delle assenze, pesantissime, di Gosens, Hateboer e Romero, tre titolarissimi dai quali la miglior ...

pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - CB_Ignoranza : Durante la partita Zlatan si è rivolto ad un calciatore dell'Atalanta, non sappiamo con certezza chi, con il suo so… - DiMarzio : L’@Atalanta_BC apre al prestito di #Lammers: non solo da tempo il @GenoaCFC, oggi pressing del @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport - Marko1191 : RT @FrancescoCN12: 'Non so se si riferisce al fatto che sono ancora segnati da aver perso quella finale di Coppa Italia che sta a Formello… - 93ANDERVSON : RT @Max_883: l'Atalanta che dice di avere una rivalità con la Lazio vale quanto la roma che dice di averla con la Juve. Non contante un ca… -