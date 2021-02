Ansia per Sofia Goggia, cade e si fa male al ginocchio (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - Sofia Goggia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro cadendo nella neve fresca su una pista turistica di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, lungo il tracciato che riportava a valle le concorrenti del supergigante femminile rinviato per nebbia. La sciatrice azzurra è stata trasferita a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica Fisi. I timori per il mondiale La 28enne campionessa olimpica bergamasca proprio a Garmisch un anno fa aveva riportato la frattura del radio che ne chiuse in anticipo la stagione. E' caduta sulla neve fresca, rotolando diverse volte e perdendo anche il casco durante la caduta. Immediatamente soccorsa, è stata portata via in barella. Leggi su agi (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI -ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destrondo nella neve fresca su una pista turistica di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, lungo il tracciato che riportava a valle le concorrenti del supergigante femminile rinviato per nebbia. La sciatrice azzurra è stata trasferita a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica Fisi. I timori per il mondiale La 28enne campionessa olimpica bergamasca proprio a Garmisch un anno fa aveva riportato la frattura del radio che ne chiuse in anticipo la stagione. E' caduta sulla neve fresca, rotolando diverse volte e perdendo anche il casco durante la caduta. Immediatamente soccorsa, è stata portata via in barella.

