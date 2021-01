Vigorito, il mercato della Strega e l’addio di Maggio: “Lascia un pezzo di cuore” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Oreste Vigorito ha seguito la sua squadra anche a Milano. Il presidente del Benevento, prima della sfida di campionato con l’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn spiegano le operazioni di mercato imbastite in questo mese di gennaio. “Llorente non l’ho mai cercato, è stato uno dei nomi apparsi sulla stampa o detti in televisione. Non si punta Llorente che ha 36 anni e poi si prende Gaich che ha 22 anni, altrimenti saremmo degli schizofrenici. Abbiamo qualche vena di follia ma non fino a questo punto. La nostra politica è cercare giovani di qualità e provare di salvare la categoria per riproporli il prossimo anno. Perché qualche calciatore non viene? Sono molti di meno rispetto a tre anni fa e questo vuol dire che siamo sulla strada giusta“. Il Benevento, intanto, ha salutato Christian ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Oresteha seguito la sua squadra anche a Milano. Il presidente del Benevento, primasfida di campionato con l’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn spiegano le operazioni diimbastite in questo mese di gennaio. “Llorente non l’ho mai cercato, è stato uno dei nomi apparsi sulla stampa o detti in televisione. Non si punta Llorente che ha 36 anni e poi si prende Gaich che ha 22 anni, altrimenti saremmo degli schizofrenici. Abbiamo qualche vena di follia ma non fino a questo punto. La nostra politica è cercare giovani di qualità e provare di salvare la categoria per riproporli il prossimo anno. Perché qualche calciatore non viene? Sono molti di meno rispetto a tre anni fa e questo vuol dire che siamo sulla strada giusta“. Il Benevento, intanto, ha salutato Christian ...

